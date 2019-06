Stando a quanto riportato dalla stampa francese, il PSG ha deciso di puntare con forza su Milinkovic-Savic, pallino di Leonardo che aveva provato a portarlo al Milan lo scorso anno. Sul giocatore resta forte anche la Juventus, che può vantare un accordo di massima trovato già la scorsa stagione con il giocatore. Resta però la distanza con la Lazio: tra la domanda di Lotito, ossia 90 milioni, e l'offerta della Juventus (intorno ai 60), continuano a ballare ben 30 milioni, non di certo bruscolini. Paratici lavora per ricucire e poi affondare. Consapevole che il sogno non resti certamente Milinkovic. No, quello è Paul Pogba.