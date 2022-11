Sì, un vero colpo di scena per il mercato bianconero e l'affare che i bianconeri vorrebbero mettere a segno. Come scrive Tuttosport, "Milinkovic ha deciso che a 28 anni è il momento di lasciare la Lazio: potrebbe anche accettare di prolungare il contratto per evitare alla società biancoceleste di perderlo gratis, ma garantendosi la cessione. Come? Inserendo una clausola rescissoria a una cifra abbordabile per i club interessati a lui, a cominciare proprio dalla Juventus. Quanto? Non più, e probabilmente meno, della metà dell’ultimo prezzo fatto da Lotito, ossia 40-50 milioni".