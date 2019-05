Milinkovic Savic alla Juve, più che una possibilità. La voce circolata ieri sera ha fondamenti di verità e, come vi abbiamo raccontato, i bianconeri hanno già trovato un'intesa di massima con il serbo. Manca quella con Lotito, presidente della Lazio, ma anche i compagni biancocelesti del centrocampista non sembrano condividere una sua partenza... Danilo Cataldi, mediano e sostituto del serbo quest'anno, ha infatti risposto così ai molti che gli hanno scritto, preoccupati dal possibile addio di Milinkovic: “Sergej senza di me non potrebbe vivere, perchè ogni giorno è una risata. Quindi state sereni”.