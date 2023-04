Il giornalista Sandro Sabatini, negli studi di Mediaset ha commentato l'episodio del gol convalidato a Milinkovic Savic dopo la spinta su Alex Sandro: "Vado controcorrente e dico che per me quella di Milinkovic-Savic è soltanto una spintarella, un contatto normale che per me non andrebbe mai fischiato altrimenti ci sarebbero decine di rigori, so di essere l'unico a pensarla così ma tant'è".