Anche l'ex Juve Andrea Barzagli, negli studi di DAZN, ha voluto dire la sua sull'episodio del primo gol della Lazio firmato da Sergej Milinkovic-Savic nonostante la spinta su Alex Sandro. Ecco il suo pensiero: "Per me questo è fallo. Dinamica di calcio, sono davanti all’uomo, non sono laterale, anche se mi metti una mano sulla schiena mi puoi sbilanciare quel poco che basta per fare fallo".