2









La Juve continua a cercare un nuovo attaccante, che possa prendere il posto di Gonzalo Higuain, che non rinnoverà il proprio contratto, in scadenza nel 2021, e dovrebbe anzi lasciare Torino con un anno di anticipo. Arkadisuz Milik resta sempre la prima scelta per rimpiazzare il Pipita. L’ex Ajax non vuole rinnovare il proprio contratto con il Napoli, in scadenza nel 2021, e continua a rifiutare il corteggiamento di altre squadre, come Tottenham, Atletico Madrid. e Roma, perché ha in testa solo la Juve. Che, secondo quanto riferito da Tuttosport, continua a lavorare col Napoli per chiudere uno scambio e raggiungere così i 40 milioni richiesti. Tre i giocatori proposti: Bernardeschi, Romero e Pellegrini.