Arkadiusz Milik vuole andare alla Juventus e, possibilmente, vorrebbe farlo a parametro zero nel 2021. Secondo Il Corriere dello Sport è questa la volontà dell'attaccante polacco che però ovviamente non trova il gradimento del Napoli. Aurelio De Laurentiis è pronto a cederlo in estate ma solo per 50 milioni di euro cash. Questa la risposta. Niente contropartite ma se il tira e molla andrà avanti a lungo a un certo punto il presidente del Napoli dovrà tirare meno la corda. Rai Sport, inoltre, riporta che l'attaccante polacco avrebbe un accordo con il club bianconero che punta anche Jimenez dei Wolves.



BEN SERVITO - Intanto il Napoli ha fatto capire le intenzione proprie intenzioni. Ieri, il ds degli azzurri Giuntoli è stato chiaro: ​“In questo momento la nostra volontà è quella di parlare e negoziare il suo contratto, stiamo parlando con i sui agenti, tentiamo a breve di risolvere in un verso o in un altro. Chiaramente essendo un ragazzo molto giovane e un attaccante così bravo, se non volesse rimanere andrà chiaramente sul mercato. Io lavoro sempre in positivo, penso sempre che i calciatori possano rimanere. L’importante è essere coerenti: uno se deve rimanere, lo deve fare con la testa giusta, se no è giusto che vada. Il Napoli andrà avanti sicuramente con o senza Milik”. Insomma, o rinnovo o cessione. Ma subito e non a zero.