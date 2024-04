Milik cambia agente: cosa vuol dire sul mercato?

Arekha cambiato agente . Era nell'aria, adesso è realtà. A comunicarlo è stato proprio l'attaccante polacco: la nuova avventura inizierà presto con CAA Stellar, realtà inglese che nei mesi scorsi ha aperto un ramo italiano iniziando a rappresentare, tra gli altri, Nicolò Fagioli.Un cambio non di poco conto per l'attaccante polacco, che dovrà guardarsi attorno per la prossima estate, nonostante un contratto con i bianconeri fino al 2026. Dunque, rischia davvero la cessione?La risposta è "nì". Cioè: Arek è tra quei giocatori che potrebbero essere ceduti soprattutto nel caso in cui dovessero arrivare offerte importanti. La Juve, che guarda come sempre anche al bilancio, vuole fare spazio in avanti, dove restano in bilico praticamente tutti, eccezion fatta per. Chiesa rinnova o va via, Vlahovic ha una situazione differente. Kean sembra orientato alla cessione.Milik, tra questi, sembra un punto più fermo. Ma il cambio d'agente porta spesso una ventata di ottimismo e novità. Magari la nuova procura potrebbe trovargli una sistemazione consona, per le sue ambizioni e per quelle della Juventus.