La Roma del nuovo corso Friedkin e il Napoli di De Laurentiis stanno discutendo di un'operazione per portare in giallorosso Arkadiusz Milik: la formula, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe "soldi (15 milioni) più Cengiz Under" al club partenopeo, in cambio dell'attaccante polacco. Questa trattativa ci riporta alla mente quella analoga portata avanti tra Napoli e Juventus per portare Milik a Torino, con la proposta "soldi più Federico Bernardeschi". Un discorso però non andato in porto, un po' per la questione dei diritti d'immagine e un po' per la volontà dell'ex viola di non fare un passo indietro nella propria carriera.



FUTURO - La Gazzetta dello Sport oggi evidenzia proprio la situazione di Bernardeschi: oltre alla strada per Napoli, si è arenata anche quella del ritorno alla Fiorentina (la Juve aveva provato a mettere sul piatto il 33 per arrivare a Chiesa). E quindi, dove può andare? Le prospettive che affascinano l'ala ormai 26enne sono quelle estere: il Chelsea ha preso in considerazione l'idea, mentre l'interessamento più recente è quello dell'Atletico Madrid, che ancora si ricorda della super prestazione di un anno e mezzo nell'ottavo di ritorno di Champions League. Uno dei pochissimi lampi di Bernardeschi nei suoi 3 anni di Juve. Anni che diventeranno 4 se la sua cessione dovesse rivelarsi impossibile.