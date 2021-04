Come racconta Calciomercato.com, con l'avvicinarsi di Maurizio Sarri alla Roma, potrebbe cambiare anche il destino di Arek Milik, in questo momento diviso tra la possibilità di restare a Marsiglia e la chance di vestire - dopo due anni di corteggiamento - la maglia della Juventus. In realtà, anche i giallorossi sono stati vicini al polacco nella scorsa estate, ma i problemi con De Laurentiis non avevano permesso la buona riuscita dell'operazione.