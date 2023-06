L'incertezza che regna in tutte le componenti in casa Juve, dall'allenatore al direttore sportivo fino alla questione Uefa, che deve ancora decidere se squalificare i bianconeri dalla Conference League, condiziona anche il futuro di alcuni giocatori.Basterebbero 7 milioni di euro più pochi bonus per riscattarlo dal Marsiglia. Una cifra che vista l'età e i numeri del polacco la Juve avrebbe già investito se fosse in una situazione di normalità.Inizialmente doveva essere inizio maggio il momento per riscattarlo, poi si è deciso di aspettare la fine delle vicende giudiziarie, e ora?Ma questo non è un problema perché i rapporti con il Marsiglia sono ottimi e un accordo potrà essere trovato più avanti alle stesse cifre. Magari già settimana prossima visto che come riferisce Tuttosport ci sarà un contatto tra le due società.Il direttore sportivo del Napoli lo ha lanciato ed è un suo grande estimatore. Questione di tempo e di intrecci, Arek vuole la Juve che ha ancora tempo ma non troppo, visto che le pressioni sul polacco non mancano, a partire da chi proprio insieme a Giuntoli lo aveva ai tempi del Napoli, ovvero Sarri, che lo gradirebbe anche alla Lazio.