Arektorna a Napoli, lì dove ha vissuto i panni del dopo. Non esattamente facile, indossare quel vestito. Non sarà naturalmente una partita come le altre. E riceverà comunque un bel po’ di fischi in più rispetto ai suoi compagni di squadra: come racconta Tuttosport, arriveranno in qualità di ex e soprattutto di ex che nell’estate 2020 non rinnovò il contratto in scadenza 12 mesi dopo sperando di essere ceduto proprio alla Juve, che già allora lo cercava. Combo micidiale.Come raccolto nelle ultime ore, Allegri lo ha schierato al vertice l’attacco bianconero, con Angel Di Maria alle spalle. Saranno loro due, salvo “allegrate” dell’ultimo momento che potrebbero coinvolgere Federico Chiesa - potrebbe giocare non solo da esterno destro, ma anche da seconda punta al posto del Fideo, o (ragiona Tuttosport) addirittura da prima punta atipica, proprio al posto di Milik - a guidare il tentativo bianconero di ridurre ancora la distanza dal Napoli capolista. Servirà un Milik versione Higuain. Ricordate? Una volta passato alla Juventus, direttamente dal Napoli, quando incontrava gli azzurri non si fermava più. Sarà stato il dente avvelenatoo. O magari la voglia di deciderla. All'attaccante polacco basterebbe uno dei suoi guizzi, per chiudere una storia e zittire i fischi.