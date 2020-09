7









Visite su visite: perché c'è da star sicuri in casa Roma, a maggior ragione dopo la brutta esperienza avuta con Spinazzola. Si aspetta con calma, serenità, sia a Torino che nella Capitale: l'intreccio Milik-Dzeko sarà sciolto presto, con il polacco ormai convinto e pronto a raggiungere i giallorossi, con il bosniaco che già si vede con la numero 9 bianconera nei prossimi giorni. Domani sarà vestito da romanista, ma sarà l'ultima volta. LA GIORNATA - Da Napoli a Innsbruck, andata e ritorno: oggi Milik ha effettuato il supplemento di visite mediche per controllare la situazione delle ginocchia. Si attende un responso definitivo (oltre alle classiche visite mediche a Villa Stuart) nelle prossime ore, nelle quali pure gli ultimi contenziosi con De Laurentiis dovranno risolversi: in ballo c'è un milione netto che il giocatore ha chiesto all'attuale patron degli azzurri, riscontrando naturale riluttanza da parte dell'imprenditore romano. Anche per questo, Arek è rientrato in Campania e non nella Capitale: i dettagli da limare sono più impegnativi del previsto.