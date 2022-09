Intervenuto ai microfoni di Meczyki dal ritiro della Nazionale, Arekha parlato anche della trattativa che in estate lo ha portato alla. Ecco il suo racconto: "Ho sempre approcciato le questioni di mercato con calma. I miei agenti se ne occupano. Io sono focalizzato solo su giocare a calcio, è la cosa più importante per me. Al mio agente ho detto di non disturbarmi se non c’era un’offerta concreta, ma di chiamarmi se c’era qualcosa di serio. E dopo, terza partita di campionato, mi ha chiamato dicendomi che la Juve era interessata a me. I giorni successivi è volato a Torino per parlare: è stata la prima volta in cui ho scoperto che la Juve mi voleva. Sapevo che dovevano avere un contatto tra di loro, ma se non c’era niente di concreto non volevo entrarci. Il mio agente mi ha chiamato quando l’interesse per me è diventato serio".