Ecco le prime pagine dei giornali sportivi in edicola. Per Tuttosport, mercato in copertina, con la Juventus a caccia di un centravanti: "Milik subito, poi Haaland" scrive il quotidiano piemontese. La strategia dei bianconeri sarebbe quindi di puntare immediatamente sul polacco, così da completare l'attacco in attesa che il mercato offra l'occasione di arrivare al giocatore del Dortmund. "Ci sono tutti" è invece il titolo di apertura de Il Corriere dello Sport, con l'immagine di Higuain che si allena a completare il quadro dei giocatori bianconeri rientrati alla Continassa dopo l'emergenza coronavirus.