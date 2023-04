Come racconta il Corriere dello Sport, c'èin rampa di lancio nei pensieri di: il centravanti polacco potrebbe essere il jolly da spendere per favorire il rilancio dei due compagni. Il bomber in prestito dal Marsiglia è appena rientrato da una lunga assenza ma negli auspici del tecnico deve tornare ad essere decisivo come nella prima parte di stagione - 8 gol in 25 presenze finora - non solo per l’apporto in fase realizzativa ma perché le sue caratteristiche fanno migliorare la manovra e si sposano alla perfezione con Vlahovic. Milik lega il gioco e consente a Dusan di stare più vicino all’area avversaria, senza dover appoggiare in prima battuta la risalita della squadra.