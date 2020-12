Nel mercato di gennaio la Juve andrà a caccia di una punta per trovare un'alternativa a Cristiano Ronaldo in caso di necessità. Tra i nomi nel mazzo di Paratici c'è anche quello di Arek Milik, già trattato in estate quando non si è mosso dal Napoli dove ora è fuori rosa. Il contratto del polacco scadrà a giugno, quando il giocatore sarà libero di trovare un accordo con un altro club. Nei giorni scorsi Milik è stato chiaro con la società, alla quale ha detto di voler rimanere fino a giugno quando si svincolerà. Dietro a questa scelta potrebbe esserci la voglia di aspettare la Juventus, già sfiorata in estate e che potrebbe riavvicinarsi per la prossima stagione.