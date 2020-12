Arkadiusz, rappresentato dall'agente David Pantak, si è impuntato per restare in Campania fino a fine stagione, a costo di perdere il treno Euro 2021. Una mossa clamorosa, che però nasconderebbe la volontà di convincere Aurelio De Laurentiis ad abbassare la richiesta di 18 milioni di euro. Intanto, il giocatore polacco contina ad allenarsi. Per giunta con il sorriso. Ecco: è quanto scrive lui attraverso i social, scatenando anche qualche commento infuriato dei tifosi. Ecco l'immagine.