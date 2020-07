E' corsa a tre per: sull'attaccante polacco ci sono Atletico Madrid, Tottenham e Juventus. I bianconeri hanno individuato nel polacco l'obiettivo numero uno da mettere a disposizione di Sarri per l'attacco del prossimo anno. Il Napoli vuole almeno 40 milioni di euro senza contropartite, e, secondo quanto riportato da Tuttosport, De Laurentiis ha già fatto sapere che preferirebbe cedere il giocatore all'estero per non rinforzare una diretta concorrente.