Milik si è allenato in palestra. Con queste parole il Napoli informa addetti ai lavori e tifosi che il centravanti polacco non ha preso parte alla seduta di allenamento con i compagni in vista della prossima sfida con la Fiorentina. Sono giorni che circolano voci di un possibile scambio che coinvolgerebbe l’interista Mauro Icardi. Questa notizia aumenta il indizi al giallo. Non è un mistero che Icardi voglia la Juve ma, al momento, la sovrabbondanza del reparto avanzato bianconero non ha permesso alcun tipo di manovra. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire quale piega prenderà questa delicata situazione con il Napoli che tenta il colpaccio e la Juve che resta alla finestra.