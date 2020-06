di Cristiano Corbo

Uno sfondo mozzafiato, e una foto tra amici. Il post non è poi così originale, ma nasconde certamente una notizia: friends will be friends, scrive Arek Milik al compagno di squadra Dries Mertens, con cui s'immortala spalle al golfo di Napoli. Ora: a parte una mal velata preferenza musicale per i Queen - e bravo lui -, dall'immagine emergono due possibili verità. La prima: pure se va via, i due rimarranno amici; la seconda: tranquilli, sotto al Vesuvio si sta così bene...



VINCE LA PRIMA - In realtà, le interpretazioni nel caso di Milik sembrano stare proprio a zero. Il polacco non ha intenzione di rinnovare il contratto con i partenopei: non è una questione di soldi, non è una storia di valorizzazione. E' una decisione finalizzata a una crescita professionale, che ben nasconde frizioni interne con la società. Non è piaciuto, ad Arek, l'approccio con cui il Napoli ha voluto trattare il suo rinnovo: non ha sentito la fiducia di De Laurentiis, e per Gattuso non è mai sembrato intoccabile. Figuriamoci con il rinnovo di Mertens praticamente da ratificare.



L'ASSALTO - Ecco perché la Juve ha fiutato l'affare, con il placet quasi scontato di Maurizio Sarri. L'aveva scelto per gli azzurri ai tempi dell'addio di Higuain: la storia potrebbe ripetersi con altri due colori, stavolta senza beffa del destino da contorno non richiesto. ADL continua a chiedere 50 milioni, francamente troppi per Paratici; nel frattempo, alla corte di Gattuso si fanno nomi bianconeri di tutto rispetto: il primo è Bernardeschi. Sensazioni? La Juventus non ha ancora virato come dovrebbe su Arek, che resta in pole ma non l'unico a far gola. Una volta presa una decisione alla base, l'affare potrà farsi assalto.