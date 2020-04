Tra Mauro Icardi e Gabriel Jesus, per il ruolo di futuro attaccante della Juve avanza con forza la candidatura di Arkadiusz Milik, punta del Napoli. Il polacco per il club bianconero è una valida alternativa alle due prime scelte, che sono e restano Icardi e Gabriel Jesus, due che Paratici proverà fino all’ultimo a portare a Torino.



PRO - Sono tre i motivi per i quali Milik rappresenta una soluzione più semplice per la Juve. Innanzitutto il costo del cartellino: l’ex Ajax va in scadenza di contratto tra poco più di un anno, a giugno 2020, e così il Napoli difficilmente potrà chiedere più di 30 milioni di euro, nonostante trattare con De Laurentiis non sia facile. Pesa poi, per gli azzurri, la quasi sicura mancata qualificazione alla prossima Champions League, che li pone in una situazione non facile, in cui incassare sarà ancora più importante. Infine, il gradimento di Maurizio Sarri: il tecnico bianconero stima Milik dai tempi del Napoli, e lo riabbraccerebbe volentieri.



CONTRO - Un’operazione dunque che ha diversi aspetti positivi, e di sicuro costringerebbe la Juve a una spesa di gran lunga inferiore rispetto ad Icardi, che resta difficile da strappare all’Inter, e Gabriel Jesus. Per Milik sono due i potenziali rischi: la concorrenza agguerrita di Milan e Schalke e poi, soprattutto, la cronica fragilità del giocatore, tendente ad infortuni, alcuni anche gravi. Due controindicazioni che non intaccano la sua posizione di terzo in griglia di partenza. Higuain ha le valigie in mano, arriverà una punta centrale che affianchi Ronaldo e Dybala: Milik scatta e prova a recuperare terreno sui preferiti Icardi e Gabriel Jesus. Siamo solo all’inizio della corsa.