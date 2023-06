Dal ritiro della Polonia, Arekparla così del possibile futuro (di nuovo) alla Juventus. Ecco le sue parole."Juventus e Marsiglia ne stanno parlando, spero che possano trovare un accordo. Sarei felice di restare alla Juventus, lì sto bene e l'allenatore mi vuole. Spero che i due club trovino un'intesa presto"."Sicuramente ho fatto una buona partenza, ma poi un infortunio mi ha portato fuori per un mese e mezzo ed è stato difficile per me tornare al livello a cui ero"."Non è stata una stagione facile per la Juve, soprattutto considerando il fatto che possono toglierci punti in fondo alla nostra mente. Queste sono state decisioni davvero strane. Non dovresti fare cose del genere durante la stagione".