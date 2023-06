Al momento non ci sono certezze per il riscatto di Arekdal. I bianconeri stanno cercando di capire se sia giusto investire 7 milioni + 2 di bonus per l’acquisto del polacco dal Marsiglia(proponendogli 2 anni di contratto) o puntare su altri giocatori. Come riferisce SkySport infatti il centravanti polacco ha convinto nella prima parte di stagione ma dopo l'infortunio non ha più fornito garanzie.