Milik e la Juve, da Napoli confermano l'accordo tra le parti. Adesso la palla sarebbe proprio tra i piedi della società partenopea, che stando a quanto raccontato da Il Mattino avrebbe pensato all'inseirmento del difensore Romero all'interno dell'affare. "Romero è un ragazzo che ha tutte le carte in regola per fare una grandissima carriera. La sua forza è la testa, vuole arrivare a grandi livelli e non si ferma mai", ha raccontato l'agente Palermo. "Ha 21 anni e non è che costi poco, la Juventus l’ha pagato 25 milioni di euro. Tra l’altro la prima società a cui ho proposto Romero, lo gestiva mio figlio dall’Argentina, è stata proprio il Napoli parlandone con Giuntoli".