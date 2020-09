Si complica l'affare Milik-Roma. Come si legge su Gazzetta.it: "De Laurentiis non si sposta sulla questione multe e su possibili azioni legali. I giallorossi negano problemi, ma avrebbero chiesto una riformulazione delle condizioni di pagamento. Tanto nervosismo ma prevale l'ottimismo in vista di lunedì". In tutto questo Dzeko attende il via libera per volare a Torino. Via libera che dipende dalla risoluzione delle pendenze tra Milik e il Napoli.