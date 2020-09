7









E' stata una giornata particolare, quasi silenziosa e calma, ma utile. Serve e servirà per chiudere gli affari, per mettere insieme ogni pezzo del puzzle e avvicinarsi alle firme. C'è già un'intesa totale tra Edin Dzeko e la Juventus, suggellata intorno a un biennale da 7,5 milioni più bonus, e c'è anche quella con il club, con 15 milioni da dare ai giallorossi. Ma moltissimo, anzi, praticamente tutto dipende da Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco ha praticamente chiuso la sua avventura con il Napoli, non ha preso parte all'allenamento mattutino del Napoli e ha lasciato Castel Volturno.



LA SCELTA - Il motivo? Pensare e capire il meglio per il suo futuro. Ecco perché in Italia è arrivato il suo agente, che ad ore parteciperà al decisivo summit che può definitivamente sbloccare l'affare. A lui spetterà convincere Arek ad accettare 5 milioni di euro a stagione e la maglia della Roma. Perché anche in questo caso, l'intesa tra club c'è, nonostante qualche dettaglio da limare. La giornata potrebbe essere quella di domani. La Juve ha accelerato su Dzeko, anche spaventata dai problemi burocratici legati a Luis Suarez. E ora aspetta il sì di Milik alla Roma, con il polacco sedotto e abbandonato proprio dai bianconeri, un fatto che sta metabolizzando. Ancora qualche dubbio, da risolvere in famiglia, ma quella di oggi è stata una giornata positiva, pur senza la svolta decisiva, che deve arrivare... domani?