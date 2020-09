Si sblocca qualcosa sull’asse Napoli-Roma per Arek Milik. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, l’attaccante polacco avrebbe ceduto alla corte dei giallorossi, raggiungendo l’intesa per un ingaggio da cinque milioni di euro a stagione. Adesso non resta che indirizzare la trattativa tra i due club, con De Laurentiis che ha sempre rifiutato eventuali contropartite tecniche nell’operazione. Ad aiutare la Roma c’è anche una valutazione al ribasso del cartellino di Milik, adesso pari a 25 milioni di euro. La Juventus si è tolta dalla lista delle pretendenti, ma segue con grande interesse la vicenda: l’approdo dell’ex Ajax nella Capitale sbloccherebbe la partenza di Dzeko.