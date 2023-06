Fino ad una settimana fa il divorzio tra lae Areksembrava già essere stato definito, con i tifosi juventini che si erano rassegnati all'idea di dover guardare oltre e pensare a chi lo avrebbe potuto rimpiazzare, visti anche gli scarsi movimenti di mercato. Ma ad oggi tutto è cambiato e ora- Come riportato pochi istanti fa dalla Gazzetta dello Sport, infatti, le due parti si sarebbero già accordate su tutto, o quasi. Mancherebbe, infatti, la 'garanzia' per il, che la Juve riscatti obbligatoriamente Milik anche in un secondo momento, con la dirigenza della Continassa che dal canto suo, sta cercando di ottenere unadel pagamento, rispettando però le condizioni inizialmente pattuite e che si aggirano sulla cifra di circa 7 milioni di euro. Questo consentirebbe adie alla Juve di risparmiare buona parte di denaro che avrebbe dovuto reinvestire per un nuovo attaccante.