Arkadisuz Milik pronto a fare uno sgarbo al Napoli. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, l'attaccante polacco, che si è promesso tempo fa alla Juve, qualora il presidente De Laurentiis decidesse di non liberarlo, potrebbe decidere di restare a Napoli fino alla scadenza del contratto, a giugno 2021, per poi svincolarsi a zero.