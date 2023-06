"Un privilegio", così lo definisce Arek: giocare per la Juventus era il suo sogno da bambino e continuerà a farlo, grazie all'acquisto definitivo sancito quest'oggi dalla firma sui contratti. Niente più Marsiglia: sarà bianconero.- Attraverso il suo profilo Instagram, Milik ha parlato così del suo rientro a Torino: "Poter proseguire e poter giocare per questi colori, questa maglia e per voi tifosi lo considero un privilegio, e per questo farò di tutto per continuare a meritarlo. Sono felice e carico per questa nuova avventura con voi, fino alla fine