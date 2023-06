Milik ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Polonia e Germania. Oltre a parlare della sua permanenza alla Juve, il centravanti è tornato su quanto successo nell'ultima stagione: "Non è stata una stagione facile per la Juve, considerando che ci hanno tolto dei punti che avevamo fatto. Queste sono state decisioni davvero strane. Non si possono fare cose del genere durante la stagione".