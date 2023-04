Le parole di Areksu Instagram:"Il risultato non è stato quello che speravamo, ma abbiamo modo e tempo per conquistare la finale di Coppa Italia. Le partite quelle belle e intense come quella di ieri dovrebbero finire sempre sul campo con messaggi positivi e mai con polemiche o con altre forme di discriminazione, mai. Abbiamo una responsabilità e siamo sempre un esempio per chi ci guarda dagli spalti e da casa. Forza Juve".