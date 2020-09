Arkadius Milik è pronto ad abbracciare la Roma. Il centravanti polacco è partito direzione Austria per effettuare le prime visite mediche con il nuovo club. Alle 9.33 di questa mattina, spiega Sky Sport, si è mosso direzione Svizzera per sostenere tutti gli acceramenti necessari prima della firma con la Roma. Andrà lì per sostenere una prima parte di visite mediche, poi potrebbe arrivare nella capitale già in serata o addirittura a Verona dal resto della squadra. Nelle scorso ore Milik ha dato il suo sì definitivo all'affare, sbloccando anche la pista Dzeko-Juve.