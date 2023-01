Due buchi, due situazioni da monitorare. E un ultimo giorno di mercato che potrebbe riservare qualche sorpresa. No, la Juve non ha attualmente alcuna situazione calda. Ma un occhio alle trattative resta, soprattutto con la presenza di Giovanni Manna registrata nelle stanze del mercato milanese. La notizia del ko diha generato un'altra piccola emergenza: ci sarà solo Vlahovic, reduce dal rientro post pubalgia, con Moisenel ruolo di centravanti. E per i prossimi due mesi.A questa situazione si aggiunge il buco sull'out destro: Aké va al Benevento, via McKennie in direzione Leeds e Cuadrado... Cuadrado rientra giovedì, con una condzione tutta da valutare. C'è De Sciglio, ma non dà garanzie. E poi Chiesa, che dovrà sdoppiarsi pure in zona offensiva, magari a supporto dell'attacco insieme a Di Maria e proprio a Dusan Vlahovic. Insomma: soluzioni interne non mancano. Ma opportunità dal mercato ce ne sono, eccome. Smentite le voci su, in totale rottura con la Roma. Eppure resta lì, come restano le altissime pretese della Roma.