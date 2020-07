2









La Juve continua a seguire con grande interesse Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco va in scadenza nel 2021 ma non vuole rinnovare il contratto con gli azzurri ed in estate verrà ceduto. Come riporta Sky Sport il Napoli adesso apre ad uno scambio con la Juve perché in questo momento è difficile per tutti mettere sul piatto i 50 milioni di euro cash che chiedeva il club partenopeo. Al Napoli piace Federico Bernardeschi ma occhio anche al Tottenham da dove il Napoli vorrebbe prendere Lucas Moura.