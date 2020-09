10









Sono ore decisive per il passaggio di Dzeko alla Juventus. Tutto fatto con la Roma e il bosniaco, la duplice intesa è già stata trovata da tempo (15 milioni per il cartellino, mentre all'ex Manchester City un biennale da 7,5 milioni di euro a stagione). Ciò che blocca la trattativa era la difficoltà dei giallorossi di arrivare a Milik, impasse superata nella giornata di ieri quando le parti hanno trovato la quadra economica per il trasferimento sulla base di 25 milioni di euro. Ciò che manca è il via libera dello stesso polacco, che in cuor suo spera ancora nella Juventus. O forse sperava, perché oggi potrebbe aver fatto un passo decisivo verso la cessione: Milik ha lasciato il centro sportivo di Castel Volturno alle 12.30, senza allenarsi con Mertens e compagni. Una mossa che potrebbe indurre al passaggio imminente in giallorosso, alla luce della presenza del suo agente ​David Pantak nella Capitale.