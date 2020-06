1









E' sempre più braccio di ferro tra il Napoli e Arkadiusz Milik. La società ha fissato la fine del mese come deadline per discutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Il polacco non ha nessuna intenzione di prolungare e, secondo La Gazzetta dello Sport, non ha neanche risposto alle varie sollecitazioni da parte del club. La Juventus osserva alla finestra, i bianconeri sono interessati a Milik e proveranno ad abbassare la richiesta di 50 milioni di euro fissata dal presidente Aurelio De Laurentiis, che non vuole nessuna contropartita tecnica.