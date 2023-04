Arek, a DAZN, parla così pre Bologna-Juve."Non è un buon momento per la Juve, ultimamente non siamo riusciti a vincere. Qui giochiamo sempre per vincere, serve partire con il giusto atteggiamento per portare a casa i 3 punti"."Sicuramente non creiamo tanto, dobbiamo lavorare. Quel che ci manca da un po' di tempo. Ma sono momenti, nel calcio ci sono. Spero che oggi cambiamo questa cosa, oltre a segnare tanti gol, ma vincere le partite che conta di più. Nel calcio si vive di questi momenti, ora gli obiettivi individuali si mettono da parte, bisogna pensare al bene della squadra"."Lo sforzo finale arriva da quanto passato? Lasciamo tutto quello che è passato, ciò che vogliamo va preso sul campo. Dobbiamo ripartire da questa vittoria".