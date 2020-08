Tutto a un tratto è la Roma ad essere balzata in pole per Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Napoli che questa estate cambierà certamente casacca. La Juve l'ha seguito a lungo, a cavallo dell'era Sarri-Pirlo, ma gli azzurri hanno trovato un accordo con la Roma per la cessione dell'ex Ajax. Secondo La Stampa ci sarà uno scambio secco tra Milik e Riccardi e Under, che se andranno a Napoli. Cosa manca? L'ok di Arek, che secondo il quotidiano ​che ribadisce come l'attaccante "da tempo aveva fatto la bocca alla Juve e vuole riflettere sul cambio di destinazione".