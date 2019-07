Il Napoli è al momento la prima opzione per il futuro di Mauro Icardi. La Juventus è più vicina a Romelu Lukaku e la pista che porta alla Roma, nononstate una piccola apertura da parte dell'attaccante argentino, convince meno rispetto agli azzurri. Lo afferma La Repubblica, che sottolinea come il Napoli possa accelerare per Icardi nei prossimi giorni, anche dopo aver preso nota di un calo di rendimento da parte di Arkadiusz Milik, che non ha convinto nella prima parte di questo ritiro estivo e potrebbe essere quindi ceduto sul mercato.