Arek Milik: un nome, tre squadre. Perché il suo eventuale trasferimento da Napoli a Roma sbloccherebbe anche lo stallo per Dzeko sul versante Juventus. Ma per ora nessuna novità, anche se nelle ultime ore il polacco si starebbe convincendo di sposare la meta giallorossa, dopo aver capito di essere stato scaricato dai bianconeri. Come riporta Sky Sport, sull’ex Ajax rimane sempre vigile la Premier League, in particolare il Newcastle.