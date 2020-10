1









Come racconta il Corriere dello Sport, per Arek Milik è finita nel peggiore dei modi con il Napoli. Separati in casa, con gli azzurri pronti a prendere una posizione molto forte nei confronti del polacco che ha rifiutato qualsiasi offerta arrivata in Campania. Mesi difficili per l'attaccante ex Ajax, che di certo non scenderà in campo. Il Napoli intanto lo escluderà da tutte le liste: sia quella presentata dalla Lega Serie A, sia quella relativa alle competizioni Uefa. Attenzione a ciò che accadrà a gennaio: l'intenzione di De Laurentiis è quella di liberarsene quanto prima. Llorente e Malcuit subiranno lo stesso trattamento.