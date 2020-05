Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik avrebbe avanzato le proprie richieste per il rinnovo del contratto, alzando la posta in gioco. Infatti, la richiesta del giocatore al club sarebbe di 4,5 milioni di euro a stagione, un segnale sul suo futuro: Milik spinge per andare via, con la Juventus che sarebbe in prima fila. Così, il giocatore starebbe forzando la mano, apposta per convincere il Napoli a lasciarlo partire nella prossima sessione di mercato.