Milik al Marsiglia è un affare in via di definizione. L’operazione sta viaggiando sui binari di un prestito con obbligo di riscatto, a 8 milioni di euro più 4 di bonus. Club d’accordo e pronti a dare l’accelerata decisiva, ma c’è ancora un ostacolo da superare prima della fumata bianca. Milik dovrà firmare il rinnovo con il Napoli fino al 2022, ponendo condizioni chiare. Innanzitutto, l’ex Ajax vuole risolvere le pendenze economiche legate alle multe comminate da De Laurentiis. In secondo luogo, non vuole che nell’accordo di cessione al Marsiglia venga inserita una clausola che gli impedisca il ritorno in Serie A. Infatti, come riporta Calciomercato.com, il presidente partenopeo teme un futuro inserimento della Juventus, e per questo vorrebbe inserire una clausola ad hoc. Parti al lavoro, l’entourage del polacco si sta aggiornando con la dirigenza del Napoli per trovare la quadra giusta.