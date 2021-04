Il Corriere dello Sport racconta di una scrittura privata tra il Marsiglia e Arek Milik, obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto offensivo. Tra club e giocatore, infatti, ci sarebbe un accordo secondo cui il centravanti sarebbe libero di lasciare la società francese se si facesse avanti una squadra che sarebbe disposta a pagare la clausola di circa 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. In Napoli, ex club di Milik, ha la possibilità di guadagnare una percentuale sulla sua futura rivendita, tra il 20 e il 30 percento del totale.