Nel corso della conferenza stampa di fine stagione presso l’Auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano, il designatore arbitraleper il fallo di Milik su Lobotka, non sanzionato dal diretto di gara. "In questo caso l’intervento del var è assolutamente corretto. Vorremmo sempre la decisione del campo, non c’è e in questo caso il var interviene. Quando c’è una trattenuta è più difficile incidere rispetto ad un caso del genere", ha detto Rocchi nel merito.Nel corso dell'intervento è stato fatto ascoltare l'audio del VAR con Aureliano che afferma subito: "Questo è fallo, nettissimo", prendendosi i complimenti di Roccchi.