La cura Jorge Sampaoli si è fatta subito sentire in quel di Marsiglia, vittorioso per 3-1 nella sfida contro il Brest. A segno anche Arek Milik, trasferitosi in Francia nel mercato di gennaio. Stando a quanto riporta la stampa francese, però, il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Francia. Sulle sue tracce c’è sempre la Juventus, che lo ha corteggiato a lungo quando Maurizio Sarri sedeva sulla panchina bianconera, salvo poi cambiare direzione di mercato con l’insediamento di Pirlo. Le cifre dell’affare? Circa 12 milioni di euro.