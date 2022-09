. Titola così Tuttosport, che aggiunge: "Il polacco ha fiuto e sa assistere la manovra al meglio. Con lui il serbo può maturare anche lontano dall'area". E spiega anche: "Le due facce opposte del gol. Quella di Vlahovic e Milik. [...] Due modi diversi di interpretare il ruolo di terminale dell’azione anche se poi, alla fine, il risultato a cui puntano è sempre lo stesso: palla in fondo al sacco. Spesso ci riescono, chiedere allo Spezia che mercoledì sera è caduto per una punizione magistrale di Dusan da circa 25 metri e una rete da bomber fatto e finito di Arkadiusz nel recupero, pochi minuti dopo essere entrato in campo". E ancora: "Già, le due facce da gol che partono da una mimica differente per poi sovrapporsi perfettamente quando vanno a segno con l’espressione della felicità pura. Solo nell’esultanza si assomigliano: con Milik il chirurgo che si lascia andare alla gioia e Vlahovic il passionale che trova finalmente la pace e la quiete interna. La sensazione è che la presenza di un’altra prima punta in rosa non possa che far bene al percorso di crescita del nazionale serbo".