La situazione Milik in casa Napoli si fa sempre più delicata. Se a Castel di Sangro Gattuso gli aveva lasciato mezz'ora per esprimersi in amichevole, ieri è stato escluso tra i convocati per la gara contro il Pescara. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Gattuso non lo ha incluso perché ad una settimana dall'inizio del campionato vuole puntare solo sui giocatori che avrà a disposizione. Così Milik nella giornata di ieri ha comunicato a Giuntoli di voler arrivare in scadenza di contratto e potrebbe dunque restare in azzurro fino a liberarsi a parametro zero.